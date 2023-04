Norge IDAG

Trine Overå Hansen under talen på Oslo Symposium i 2017. Foto: Marion Haslien

Oslo Symposium 2023:

Det gjelder vårt land og våre barn

Nå er det like før Oslo Symposium går av stabelen igjen. En rekke dyktige talere er klare til å gi oss en opplevelse vi kan leve lenge på. Det er det som er så viktig med å komme sammen på denne måten, at vi får inspirasjon, motivasjon og kunnskap til å stå opp for de kristne verdiene der hvor vi er plassert i samfunnet.