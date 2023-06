Norge IDAG

Kommentarartikler

KLIMABLØFF?: – Noen tjener penger på at du og jeg hører på klimadommedagsprofetene, skriver sjefredaktør Trine Overå Hansen. Foto: Illustrasjon: AH

Det grønne bedraget

Vi er alle enige om at vi skal ta vare på kloden vår. Det er også et forvalteransvar vi har fått av vår Skaper. Det er tragisk at havet fylles med plast og at fisker og hval fyller magene med dette søppelet.