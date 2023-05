Norge IDAG

Debattinnlegg

Det grønne skiftet og profetene Esaias og Mika

I Esaias 60:1-2 står det: «Se, mørke dekker jorden, og mulm folkene, men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg, og folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg.»