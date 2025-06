Norge IDAG

Midtøsten Gordon Tobiassen er i full gang med møtekampanjer og reiseplaner. Her kommenterer han den spente situasjonen mellom Israel og Iran. Foto: Arkiv

Gordon Tobiassen:

– Det har aldri vært så viktig å be til Gud som nå

Gordon Tobiassen i Ordet & Israel understreker at det med den meget spente situasjonen mellom Israel og Iran er tid for å be, både for Israel og Midtøsten og verdenssituasjonen. Men han understreker at det ikke er tid for å frykte.