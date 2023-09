Norge IDAG

Ballonger til pynt under Kristelig folkepartis valgvake på MESH på Youngstorget i Oslo under kommunevalget 2023. Foto: Annika Byrde / NTB.

Homofil KrF-politiker:

– Det har blitt rullet ut en rød løper for meg

KrF-politiker Simon Stisen opplever seg veldig godt mottatt i KrF. I forrige uke feilsiterte han Jesus i Vårt Land. – Jesus sa at det var bedre for dem som avviste en av hans minste at de bandt en kvernstein rundt halsen og ble kastet i havet, skrev Stisen.