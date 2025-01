Norge IDAG

Det kule vinner over det smarte

Grønn omstilling er en utopi uten en balanse mellom kraftnettet og fjernvarmen. Strømmarkedet og varmemarkedet må i større grad utfylle hverandre. Det et helt opplagt hva som kan varmes opp av et rørnett i bakken og hva som trenger elektrisk kraft for å fungere.