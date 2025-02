Norge IDAG

Josh Reinstein på talerstolen i Oslo. Foto: Skjermdump YouTube

Josh Reinstein leder av Christian Allies Knesset Caucus på IKAJs Oslo Symposium 2025:

– Det norske folk ledes i en farlig retning

– Jeg var her for 10 år siden. Da hadde Oslo-avtalen feilet, og Nobels Fredspris blitt tildelt verdens kanskje mest beryktede terrorist, Yasser Arafat. I dag er jeg mindre bekymret for Israels situasjon. Men jeg vil gjerne sette søkelyset på Norges situasjon, begynte det jødiske Knesset-medlemmet, Johs Reinstein, sin tankevekkende tale fredag ettermiddag.