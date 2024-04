Norge IDAG

Det nye pensjonssystemet straffer de som har minst

La oss gjøre en ting klart først: pensjon er en opparbeidet rettighet, ikke et gode fra staten. Det er Frps utgangspunkt i vårt syn på pensjon, og er grunnen til at vi stemte mot pensjonsreformen i 2011, og at vi nå har brutt forhandlingene om et nytt pensjonssystem. Det er uaktuelt for oss å støtte et pensjonssystem som straffer de som har minst.