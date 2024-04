Norge IDAG

Hamas-leder Ashraf Ibrahim Samour ble pågrepet på Shifa-sykehuset i Gaza, og avhørt av Israel Security Agency. Foto: Skjermdump, IDF.

Fanget Hamas-leder om Hamas-aktivitet på Shifa-sykehuset:

– Det var en trygg havn

Under den nær to uker lange operasjonen mot Shifa-sykehuset pågrep IDF flere hundre palestinske terrorister. IDF har offentligjort deler av et avhør med en høytstående Hamas-leder pågrepet på sykehuset.