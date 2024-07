Norge IDAG

President Joe Biden har stilt opp i et TV-intervju med NBC mandag, to dager etter attentatet mot forgjenger og utfordrer Donald Trump. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

Biden:

– Det var feil å snakke om å sette en målskive på Trump

I et TV-intervju sier president Joe Biden at det var feil av ham å si at han ønsket å sette en målskive på utfordrer Donald Trump.