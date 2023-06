Norge IDAG

PANELDEBATT: Ola Grytten (t.v.) og Sigurd Grindheim. Foto: Eli Bondlid

Økonomiprofessor Ola Grytten om «Det grønne skiftet»:

– Det vår gudegitte plikt å forvalte skaperverket på en god måte

– For oss som er opptatt av å bekjempe fattigdom, er det beste vi kan gjøre å jobbe for forebygging av skadelige klimaeffekter. Det er ikke nok bare å gi en slant i kollektbøssen og tro at man har gjort sitt, sa Ola Grytten da klima var tema under årets næringslivsseminar på Bildøy.