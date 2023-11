Norge IDAG

HISTORISK RESEARCH: – Etter at vi hadde laget filmen om Yohan, fant vi ut at min bestefar selv var jøde og barnevandrer, forteller Odd Hynnekleiv, som sammen med kona Grete Salomonsen står bak filmselskapet Penelope Film AS. Foto: Ingvill Mydland

De er paret bak storfilmene om «Kamilla og Tyven» og «Yohan barnevandrer»

– Det var ikke mange som hadde tro på å lage en spillefilm

Kamilla og Tyven-filmene ble stemt fram til topp ti-listen i TV2s kåring av tidenes beste norske film, men ikke alle vet at da boken om «den vesle jenta og den store tyven» vant Bokprisen, var den boken eneste vinner av konkurransen – som ikke ble lest opp på NRK. – Jeg ble så irritert da jeg fikk høre det, at jeg sa til Grete at nå lager vi film om den i stedet, sier Odd Hynnekleiv.