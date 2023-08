Norge IDAG

Fantastisk: – Depresjonen forsvant på et øyeblikk, etter møtet på Vigeland. Jeg tenker at det er en fantastisk Gud vi har! Kan Han snakke til meg gjennom et bedehusmøte, så tror jeg Han kan gjøre alle friske, sier Øyvind Nymark Brown, som ble helbredet under vekkelsesmøte på Vigeland. Foto: Ingvild Mydland

Øyvind Nymark Brown ble helbredet på Vigeland

Det var som å gå fra svart til hvitt – depresjonen ble borte og Jesus kom nærmere

Vitnesbyrd: – Jeg klarte ikke å stå lenger, men sank ned på kne, og bare takket for at jeg var frisk, og at Gud hadde tenkt på lille meg. Dette skjedde ti på ti om kvelden den 30. april, og siden har jeg vært frisk. Jeg opplevde det som å gå fra svart til hvitt. Depresjonen var borte og er det fortsatt, og han har opplevd å få et mye nærmere forhold til Jesus