Norge IDAG

BERGEN: Det ble et varmt møte mellom Israel og Norge i Salem. Foto: Norge IDAG

Fylkesordføreren i Negev, Eran Doron:

– Dette er den andre selvstendighetskrigen

– I 1947 var det syv land som angrep Israel og vi måtte kjempe i 18 månder. Vi må kanskje kjempe like lenge denne gangen og det kan bli like mange fronter. Vi har ikke like hyggelige naboer som dere har. De vil voldta, drepe og ødelegge oss. Vi må vinne! Hvor skal vi ellers gå? Vi har ikke noe alternativ.