TV-gründerne Jan og Inger Hanvold. Foto: Trine Overå Hansen

Kick Off på Visjon Norge:

– Dette er et år med trippel salvelse

I kveld, fredag 20. januar, startet Visjon Norge sin Kick Off-konferanse på Visjonskaféen ved Drammen Travbane. Jan Hanvold har for vane å kalle det nye året for noe spesielt. 2023 har han kalt et år av tredobbel salvelse.