Norge IDAG

Evangeliesenterets nye kontaktkafe for rusmisbrukere blir i Pinsekirken Mjøndalens lokaler. Foto: Image capture: sep 2022 ©2023 Google, Foto: Privat (Innfelt)

Johnny og Maria åpner ny kontaktkafe for Evangeliesenteret:

– Dette har ligget oss på hjertet lenge

— Behovet for en kontaktkafe for rusavhengige er stort både i Mjøndalen, Drammen og Hokksund, så dette har vi snakket om å få til over lengre tid. Så nå gleder vi oss veldig til åpningsdagen, sier Johnny Kathrud.