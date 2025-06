Norge IDAG

Midtøsten Frankrikes president Emmanuel Macron er klar for toppmøte om Midtøsten. Foto: NTB/AP/Anupam Nath

Dette kan Macrons toppmøte bety for Israel

Frankrike trakk seg tirsdag tilbake fra en ensidig anerkjennelse av en palestinsk stat, og uttalte at en slik anerkjennelse ikke kommer til å bli del av den endelige erklæringen fra det internasjonale toppmøtet som skal holdes i New York om omtrent to uker.