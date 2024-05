Norge IDAG

ANTISEMITTISME: – Det er forferdelig. Situasjonen ligner på 1939 i Tyskland, da brunskjortene var frie til å oppføre seg voldelig mot jøder. Det handler ikke om krig, men om anti-israelske følelser. Disse følelsene er ikke rasjonelle, men dypt åndelige, sier leder for Christians for Israel International, Cornelis Kant. Foto: Privat

Cornelis Kant registrerer at jødehatet er gått fra vondt til verre i Europa:

– Dette ligner på 1939

Den Holland-baserte daglige leder for Christians for Israel International, forteller at det har vært en eksplosjon av antisemittisme i Nederland etter 7. oktober.