Norge IDAG

Politikk KrF-leder Dag-Inge Ulstein er fornøyd med dagens meningsmåling. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Dette sier Dag-Inge Ulstein om gode KrF-målinger

— Det er ekstra kjekt at vi har fått flere målinger bare den siste uken, der KrF har stor fremgang, sier partileder Dag-Inge Ulstein, etter at partiet nå er over sperregrensen.