Norge IDAG

STUDERER SKRIFTENE: – Gud kallar oss som folk til å søkje, og granske Skriftene, og studere for å sjå om Jesus faktisk er Messias. Eg er overtydd om det av heile mitt hjarte, seier den Jesus-truande jøden, dr. Seth Postell, til OneForIsrael. Foto: Skjermdump

Dr. Seth Postell tok doktorgrad for å studere Bibelen på hebraisk:

– Di meir eg studerer Skriftene, di meir innser eg at Jesus er Messias

– Det var som om eg med eitt høyrde desse ord: «Eg gjorde dette for deg. Arra mine er for deg. Mine sår er for deg. Sjølvsagt elskar eg deg! Sjølvsagt godtek eg deg. Eg kom hit for syndarar».