Kommunikasjonsdirektør Trygve jordheim i Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon tror mange ansatte i Den norske kirke er trøtte av å snakke inn i kamera. Han tror ikke digitale gudstjenester blir et fremtidig standardtilbud. Foto: KA / Flickr.com / CC

Den norske kirke: – Digitale gudstjenester blir nok ikke standardtilbud

Tiden da strømming av gudstjenester på nett måtte erstatte det fysiske fellesskapet, ser ut til å være over. I Den norske kirke ser det ikke ut til at digitale gudstjenester blir et vanlig standardtilbud etter pandemien.