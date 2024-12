Norge IDAG

Fra en skolegudstjeneste i Leinstrand kirke. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Direktoratet om skolegudstjeneste:

Fortsatt tillatt

Denne uken kom det fram at Nordberg skole i Oslo ikke arrangerer skolegudstjeneste i år. Dagen skriver at både FAU og elevrådet var åpne for skolegudstjeneste for dem som har lyst. Likevel dropper skolen tilbudet for alle.