Publisert: 29.04.2025 kl 03:11

Amerikanske medier rapporterer at Den tredje runden med samtaler mellom Iran og USA om Teherans raskt fremadskridende atomprogram ble avsluttet lørdag.

World Israel News skriver at de to partene skal ha diskutert USAs oppheving av sanksjonene mot Iran, med fokus på tekniske og viktige emner, inkludert urananriking.

Den 12. april holdt USA og Iran indirekte samtaler i Muscat, som markerte den første offisielle forhandlingen mellom de to sidene siden USA ensidig trakk seg ut av atomavtalen med Iran i mai 2018 under president Donald Trumps første periode.

Den andre runden med indirekte samtaler fant sted i Roma, Italia, den 19. april.

Alle parter, inkludert Oman, uttalte at de to første rundene med samtaler var vennlige og konstruktive, men iranske medier påpekte at de to første rundene hovedsakelig var rammeforhandlinger og ennå ikke hadde berørt de viktigste uenighetspunktene.

Ifølge medieoppslag vil et av hovedspørsmålene i forhandlingene på ekspertnivå være om Washington vil tillate Iran å fortsette urananriking innenfor rammen av sitt atomprogram.

Som svar gjorde Irans utenriksminister Abbas Araghchi det klart at Irans rett til urananriking ikke er diskuterbar.

USA, Israel og andre vestlige aktører, inkludert FNs atomvåpenbyrå, avviser iranske påstander om at landets urananriking utelukkende har sivile mål.

Iran vil ikke fire på viktige krav

Xinhua News melder at Esmaeil Baghaei, talsmann for Irans utenriksdepartement, sa mandag at innenlandsk anrikning av uran og effektiv fjerning av sanksjoner er Teherans ikke-diskutable krav i de pågående indirekte forhandlingene med Washington.

Han kom med uttalelsene på en ukentlig pressekonferanse i Teheran mens han utdypet landets krav i de Omani-medlede forhandlingene med USA, hvorav tre runder har blitt avholdt så langt, to i Omanis hovedstad Muscat henholdsvis 12. og 26. april, og i Roma 19. april.