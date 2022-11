Norge IDAG

Frelsesarmeen ser stadig nye ansikter i sine matkøer. Blant annet her på slumstasjonen i Oslo. Foto: Frelsesarmeen

Ny undersøkelse:

Disse kutter mest i julemat og julegaver

En ny undersøkelse fra Ipsos gjort for Frelsesarmeen viser at langt flere sliter med økte kostnader. Mange oppgir at de vil kjøpe mindre mat og julegaver enn før, spesielt de som tjener minst.