Dokumenterer seksuell vold mot kvinner under Hamas-massakren

Tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie, i midten, under et besøk i Kibbutz Kfar Azza søndag 12. november 2023, åstedet for en massakre av Hamas den 7. oktober. Ved siden av ham står president i Knesset Amir Ohana (t.v.), og maj. Diamond fra IDF. Foto: AP Photo/Maya Alleruzzo/NTB