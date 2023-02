Norge IDAG

I 2016 lagde New York Times en dokumentarfilm, The Forger, om Adolfo Kaminsky. Foto: Skjermdump YouTube

Adolfo Kaminsky:

Dokumentforfalskeren som reddet 14.000 liv er død i en alder av 97 år

Adolfo Kaminsky er kjent for å ha reddet tusenvis av mennesker under Holocaust. Han døde nå i januar i sitt hjem i Paris 97 år gammel. Hans heroiske historie er beskrevet i New York Times-dokumentaren «Forfalskeren».