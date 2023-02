Norge IDAG

Duett: Dolly Parton og Kenny Rogers duett er velkjent. Foto: Laura Roberts/Invision/AP/NTB

Countrymusikkikon:

Dolly Parton fikk et budskap fra Gud til 77-årsdagen

Da Dolly Parton fylte 77 år den 19. januar, ønsket hun ingen gaver på bursdagen sin. I stedet slapp hun den nye singelen «Don't Make Me Have to Come Down There». (Ikke tving meg til å komme ned dit). I alle år har artisten stått åpent fram og bekjent sin kristne tro, og hun sier at hun har opplevd at Gud har vært med henne gjennom hele karrieren, også i det som har vært tungt og vanskelig