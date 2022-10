Norge IDAG

Palestinske studenter demonstrerer til støtte for terrororganisasjonen Fatah. Illustrasjonsbilde. Foto: MOHAMMED BALLAS/Ap/NTB

Historisk avgjørelse:

Dømt av universitet for å ha oppfordret til terror

Wotan Madi, en arabisk student ved Ben-Gurion-universitetet i Be'er Sheva, ble funnet skyldig av skolens myndigheter for å ha oppfordret til vold og hyllet terrorister som «martyrer». Dett er første gang i universitetets historie at de har tatt et slikt skritt.