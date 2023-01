Norge IDAG

Shehzad Masih var bare 16 år da han ble anklaget for blasfemi mot Muhammed. Foto: Privat

Pakistan:

Dømt til døden for blasfemi

I 2017, da den kristne gutten Shahzad Masih var bare 16 år gammel, ble han falskt anklaget for blasfemi mot Muhammed. Nå er han dømt til døden. Amerikansk senter for lov og rettferdighet (ACLJ) har samlet inn over 156 000 underskrifter for å stanse henrettelsen.