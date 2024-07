Norge IDAG

Donald Trump ble tatt hånd om av sikkerhetsvakter idet han reiste en knyttet neve til værs. På bildet kan man se blod fra hans høyre øre. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Skyting under valgkampmøte:

Donald Trump skutt og blør fra øret

Donald Trump ble eskortert fra scenen under et valgkampmøte i Pennsylvania, observert med blod fra det høyre øret, etter at det ble hørt skudd fra folkemengden.