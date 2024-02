Norge IDAG

DEBATTEN: På torsdag var tema i Debatten på NRK et opprop for Gaza fra næringslivsledere. – Det var ny bunn-notering for mangel på vilje til å høre begge parter og øve balansert journalistikk, skriver Finn Jarle Sæle. Foto: Skjermdump NRK Debatten

Finn Jarle Sæle:

Dr. Dropin - eller dr. Drop-out - og 1000 næringslivsledere i Debatten/NRK

Dr. Dropin, en fornuftig helsetjeneste for rask service i helsevesenet, stilte i Debatten/NRK, sammen med andre representanter for næringslivet. De så alle ut til å anklage Israel for «folkemord». Uten å underbygge diagnosen med et eneste argument. Det holder ikke.