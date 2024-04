Norge IDAG

Nedskutt rakett som landet 2 kilometer fra hotellet som Arvid Bentsen bor i. Den er 8-10 meter lang og med 750 kg sprengstoff i stridshodet. Foto: Privat

Arvid Bentsen:

Dramatisk opplevelse i Israel

– Her i En Bokek var helgen dramatisk. Ved Dødehavet og like ved grensen til Jordan, skapte Irans voldsomme angrep på Israel et enormt bråk da alle rakettene ble skutt ned, og selvsagt stor angst.