Norge IDAG

Fra militærparaden «Sacred Defence Week» i Isfahan, Iran, i fjor. 28. januar var det et droneangrep mot et militæranlegg i byen. Foto: Fars Media Corporation, CC BY 4.0

Droneangrep på iransk våpenfabrikk

Et droneangrep er rapportert mot et militæranlegg i den iranske byen Isfahan. Det fant sted den 28. januar. Dette ifølge et oppslag i New York Times påfølgende dag. Angrepet påstås å ha blitt utført av Israel for å beskytte sine egne sikkerhetsinteresser, og ikke for å hindre våpeneksport til Russland.