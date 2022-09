Norge IDAG

Et Forbilde: Dronning Elizabeth II har vært et forbilde som toppleder i 70 år. Foto: Tegning: SKA

Dronning Elizabeth – et forbilde gjennom 70 år

Dronning Elizabeth II har vært et forbilde som toppleder i 70 år. Ikke minst kvinner over hele verden har sett opp til henne som en sterk og uredd lederskikkelse. I 70 år har hun vært overhode for et imperium. Og selv om Storbritannias verdensmakt smuldret bort, har dronningens posisjon vært så å si ubestridt.