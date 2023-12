Norge IDAG

Dronning Margrethe II varsler i sin nyttårstale fra Amalienborg slott at hun trer tilbake som dansk dronning. Foto: Keld Navntoft / Ritzau Scanpix via AP / NTB

Dronning Margrethe trekker seg som dansk regent 14. januar

Dronning Margrethe varsler i sin nyttårstale at hun abdiserer 14. januar, og at kronprins Frederik tar over som Danmarks konge.