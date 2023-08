Norge IDAG

Ryan Gosling, til venstre, og Margot Robbie i filmen «Barbie». Foto: Warner Bros. Pictures via AP/NTB

Korsfestede «Jesus Ken» og «Barbie Virgin Mary»-dukker vekker globalt raseri:

Dukkeskaperne mottar drapstrusler

Barbie-filmen, som er en ny amerikansk Fantasy-komedie regissert av Greta Gerwig, har til nå dratt inn over én milliard dollar. Den handler om å bo i Barbieland og å være et perfekt vesen på et perfekt sted. I kjølvannet av filmen har to kunstnere laget en ny serie med Barbie-dukker med religiøst tema.