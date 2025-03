Norge IDAG

Elon Musk ankommer Air Force One på Philadelphia International Airport lørdag. Foto: NTB/AP/Chris Szagola

Musk:

– Effektiviseringsteamet mottar daglig drapstrusler

President Donald Trumps milliardærrådgiver sa mandag at medlemmer av teamet for departementet for effektivitet i regjeringen, hver dag mottar drapstrusler.