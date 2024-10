Norge IDAG

MESSIAS: – Det som skapa litt problemer for meg var kvar mine jødiske røter skulle få plass i «bilete», – når Jesus er den Messias som jødane ventar på, og som er Frelsaren som sona for alle mine synder, seier jødiske «Frank». Foto: Skjermdump OneForIsrael

Ein ung jødisk mann ba ei enkel bøn til Abraham, Isak og Jacobs Gud:

– Eg såg Jesus i skya

– Folk tenker lett at det er «galskap» når du fortel at du har sett «Jesus i skya». Eg bryr meg ikkje om kva dei tenkjer, for eg har sett Ham – og eg har aldri sett noko så vidunderleg. Eg vil vitne om at Jesus er Messias så lenge eg lever.