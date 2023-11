Norge IDAG

Den tolv år gamle Eitan Yahalomi som har vært gissel hos terrororganisasjonen Hamas fikk slippe fri 27. november. Den første som møtte ham var hans mor. Foto: IDF

Egypt presser Yahya Sinwar for å frigi israelske gisler

Etter at Israel og Hamas ble enige om å forlenge sin midlertidige våpenhvile med to dager, har Egypt lagt hardt press på Hamas-leder Yahya Sinwar for å frigi gislene som fortsatt holdes fanget på Gazastripen.