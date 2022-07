Norge IDAG

Ivana Trump er død, 73 år gammel. Her fra 2009. Foto: Timo Jaakonaho / AP / NTB

Dødsfall:

Ekskona til Trump er død

Ivana Trump, ekskona til USAs tidligere president Donald Trump, er død. Hun ble 73 år gammel. – Jeg er lei for å informere alle som var glade i henne, og dem er det mange av, at Ivana Trump har gått bort i sitt hjem i New York City, skriver Donald Trump på sin egen digitale plattform Truth Social.