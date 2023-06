Norge IDAG

Kunstig intelligens har vært mye omtalt i media de siste årene. I 2020 publiserte New York Times en spesialutgave om den nye teknologien. I et åpent brev i vår advarte noen av verdens fremste eksperter på området om farene teknologien fører med seg. Foto: Faksimile New York Times Magazine – February 14, 2020

Eksperter advarer mot kunstig intelligens (Artificial Intelligence):

Sammenligner farene med risiko for atomkrig

Kunstig intelligens (AI) betyr en så stor fare for menneskeheten at det må sammenlignes med en pandemi eller en atomkrig, uttaler verdensledende Al-eksperter i et opprop.