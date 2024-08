Norge IDAG

ISRAEL: Israelsk politi på åstedet for en eksplosjon i Tel Aviv på søndag. Foto: NTB/AP Photo/Moti Milrod

Krig i Gaza:

Eksplosjonen i Tel Aviv var et mislykket terrorangrep

Terroristen kom etter all sannsynlighet inn i Israel fra Samaria eller Judea. Hele området i Tel Aviv er i beredskap etter at det søndag ble utført en selvmorda-bombe i storbyen. Hamas og Palestinsk Islamsk Jihad har tatt ansvaret for terrorhandlingene, skriver I24NEWS.