Eliten i utakt med folket

Folkefavoritten: Israels bidrag, «A New Day Will Rise» framført av Yuval Raphael, fikk flest stemmer. – Men eliten, den såkalte fagjuryen, likte ikke Israel. De har for vane å favorisere dem som bidrar til å fremme LHBTQ-idealer, skriver sjefredaktør Trine Overå Hansen. Foto: NTB