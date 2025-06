Norge IDAG

Det har brutt ut offentlig krangel i sosiale medier mellom Donald Trump og Elon Musk. Foto: AP Photo/Alex Brandon, File/NTB

Trump ikke interessert i å snakke med Musk:

«Elon har fullstendig mistet det»

Trump mener at det har klikket for Elon Musk og sier han ikke er bekymret for at Musk foreslår å danne et nytt politisk parti.