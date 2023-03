Norge IDAG

Debattinnlegg

En 100-årsmarkering

Det har pågått en åndskamp så lenge kristendommen har eksistert. Paulus bruker et sterkt uttrykk i Efeserbrevet, kapittel 6: «en kamp mot ondskapens åndehær i himmelrommet». Det er viktig å forstå – at som kristne, har man en mektig fiende. Denne fiende tar ingen hvilepauser, og har til hensikt å fjerne all form for kristen tro fra samfunnet. Ser vi oss omkring i samfunnet i dag, er det lett å se at denne fiende har innkassert mange seire.