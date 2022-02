Norge IDAG

En av de ulovlige skolene de palestinske selvstyremyndighetene har bygget i område C, som er under full israelsk kontroll. Foto: Regavim/TPS

Palestinske skoler: En av de mest effektive annekteringstaktikker

«A-Tahadi» er ulovlige skoler bygget av de palestinske selvstyremyndighetene (PA) på strategiske punkter i område C. En ny rapport viser at de er en av de mest effektive taktikkene som brukes i dets systematiske program for annektering av deler av Judea og Samaria som er under israelsk jurisdiksjon