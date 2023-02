Norge IDAG

Hans Sundberg er teolog og har vært direktør for Vineyard-bevegelsen i Sverige, Norge, Russland og Ukraina. Foto: Oslokirken

Hans Sundberg:

En banebrytende karismatiker og teolog

Hans Sundberg fra Sverige har forkynt evangeliet i 52 år. Han er utdannet teolog og har vært direktør for Vineyard-bevegelsen i Sverige, Norge, Russland og Ukraina. I tjenesten har han opplevd mye herlig, men har også måttet ta tak i vranglære. Under intervjuet i «Insight with Torp» forteller han om innsikter det gav.