Ben-Oni Ardelean fra Romania er medlem av det rumenske parlamentet og visepresident i National Liberal Party of Romania. Han er kjent for sitt engasjement for familieverdier og saker knyttet til EU og NATO. I november 2022 ble han valgt til visepresident for NATOs underkomité for fremtidig sikkerhet og forsvarsevne. Foto: EAL

Ben-Oni Ardelean:

— En bauta for rumensk verdipolitikk

Da situasjonen var fastlåst i Bodnariu-familiens kamp mot Barnevernet i 2016, ledet Ben-Oni Ardelean fra Timisoara i Romania en delegasjon som reiste til Norge for å bistå familien. Han er medlem av det rumenske parlamentet og visepresident i partiet National Liberal Party of Romania. Ardelean er kjent for sitt engasjement internasjonalt for familieverdier, og også saker knyttet til EU og NATO.