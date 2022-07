Norge IDAG

Ambassadør Yerkin Akhinzhanov. Foto: Sahar Zargar

Kasakhstan:

En brobyggernasjon

— Jeg husker som barn at selv om religiøse praksiser ble forbudt eller begrenset av bolsjevikene, så gledet vi oss over å feire en hvilken som helst høytid, fra Ramadan til Påske, til Hanukkah, i tråd med både Østens og Vestens kalender, forteller Kasakhstans ambassadør til Norge, Akhinzhanov Yerkin, under sin tale på European Apostolic Leaders sin "Europa-konferanse" i Oslo i april i år. Med øye til temaet for sesjonen, "Respekt og frihet for religion" gav han en solid skildring av Kasakhstans varierte og også smertelige historie, samt at dagens Kasakhstan er en foregangsnasjon.