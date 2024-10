Norge IDAG

Øygarden:

– En dag skal alle nasjoner feire løvhyttefest i Jerusalem

– Selv om løvhyttefesten er en jødisk høytid, er den også en av Herrens fester, og dermed av betydning for kristne. Ikke bare historisk, men også for fremtiden. I Sakarja 14:16-19 står det at alle nasjoner en dag vil komme til Jerusalem for å feire løvhyttefesten.